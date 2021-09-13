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Horozun gençleri taş gibi - Son Dakika

Horozun gençleri taş gibi

13.09.2021 11:00
Horozun gençleri taş gibi, System.String[]

Denizlispor U17 takımı yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Denizlispor U17 takımı yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Transferler yapılarak güçlendirilen takımın teknik sorumu Kürşat Taş, hedeflerinin alt yapıdan üst futbolcu çıkarmak olduğunu belirtti.

Denizlispor U17 takımı yeni sezon hazırlıklarını Kınıklı tesislerinde Teknik Sorumlu Kürşat Taş nezaretinde haftanın altı günü yoğun bir biçimde sürdürüyor. Teknik Sorumlu Taş, asıl amaçlarının alt yapıdan üst tarafa futbolcu taşımak olduğunu ve gençlerin ellerinden ne geliyorsa yaptığını ifade etti. Denizlispor alt yapısında göreve gelmesi ve hazırlık süreci ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan deneyimli çalıştırıcı, "Yıllar sonra tekrar Denizlispor'da görev aldık, tekrar buradayız. Daha önce Süper Lig'de bulunduğumuz dönemlerde de gerek alt yapıda gerekse üst yapıda görev almıştım. Denizlispor yönetimine bizi tekrar böyle bir göreve layık gördükleri için teşekkür ediyorum. Yaklaşık on gündür iyi çalışıyoruz. Şuanda Türkiye Futbol federasyonundan sezonun planlamasının yapılmasını bekliyoruz. Ona göre kendimize yön çizip planımızı yapacağız. Takım genelde geçen sezonlarda bir arada oynamış oyunculardan oluşuyor. Ancak takımı güçlendirme adına yeni yaptığımız transferler var. Onlarda daha da gücümüze güç kattık" diye konuştu.

"Hedefimiz oynadığı futbol ile beğeni toplayan bir takım olmak"

Takımda yetenekli ve uzun süre bir arada oynamış oyuncular bulunduğuna dikkat çeken Taş "Yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Tabi ki biz burada 17 liginin şampiyonu olacağız demiyoruz. Sadece profesyonel takıma ne kadar katkı sağlayabiliriz. Onun peşindeyiz. İnşallah bunu başarırız. Bu konuda katkı da bulunabilirsek ne mutlu bize. Zaten yönetimimizin de hedefi bu. Öncelik futbolcunun gelişimi ve üst tarafa çıkarılması. Bizde zaten bu nedenle buradayız. Futbolda tabi ki başarı şart ama en önemli kıstas da A takımına oyuncular yetiştirmemiz. Koşan, önde basan, modern futbolun gereklerini tamamen uygulayan bir takım hüviyetine bürüneceğiz. Bunun için çalışmalara başladık. Hemen hemen her gün, Kınıklı tesislerinde çalışıyoruz. Şu anda sadece haftada bir gün izin veriyoruz. Hedefimiz oynadığı futbol ile beğeni toplayan bir takım olmak" ifadelerinde bulundu. - DENİZLİ

Horozun gençleri taş gibi
Horozun gençleri taş gibi
Horozun gençleri taş gibi
Horozun gençleri taş gibi

Denizlispor, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Horozun gençleri taş gibi - Son Dakika Spor


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