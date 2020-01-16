Horozun kendisine taş atan postacıdan intikam aldığı anlar kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Horozun kendisine taş atan postacıdan intikam aldığı anlar kamerada - Son Dakika

Horozun kendisine taş atan postacıdan intikam aldığı anlar kamerada

6 saat önce

İstanbul'da sokakta yürüyen bir postacı yanında yürüyen horoza taş attı.

Horozun kendisine taş atan postacıdan intikam aldığı anlar kamerada, System.String[]

İstanbul'da sokakta yürüyen bir postacı yanında yürüyen horoza taş attı. Horoz ise kendisine taş atan postacıyı kovaladı. Horozun postacıyı kovaladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


İstanbul'da bir postacı, sokakta yürürken kendisine yaklaşan horoza taş attı. Horozun postacıdan intikamı ise sert oldu. Horoz, postacının peşini bırakmadı. Postacıyı takip eden horoz, iki kez saldırdı. Horoza direnmeye çalışan postacı, koşarak bir binaya sığınmak zorunda kaldı.


Postacının horozla mücadelesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla yüzlerce yorum aldı. - İSTANBUL

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:05 Kaynak: İHA
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