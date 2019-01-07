Son Dakika Haberleri: Horozun Kızak Keyfi

Horozun Kızak Keyfi

1 saat önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde horoz kızak keyfi yaptı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde horoz kızak keyfi yaptı.

Beytüşşebap'ta etkili olan kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkilerken, yağışa en çok çocuklar sevindi. Gerek okul bahçelerinde gerekse köylerinde kar yağışını fırsata çevirerek, çeşitli oyunlar oynayan çocuklar, bidon ve tahtadan yaptıkları kızaklarla kaymanın tadını çıkardı. İlçenin Boğazöğren köyünde de yaptıkları tahta kızakla eğlenceyi doruklarda yaşayan çocuklar, kendilerini izleyen horozu da ihmal etmedi. Çocukların kızağa bindirerek kaydırdığı horoz, ilginç görüntüler oluşturdu. Horozun kızak üzerindeki sakin duruşu ise görenleri şaşırttı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:26 Kaynak: İHA

Şırnak, Beytüşşebap, Güncel
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