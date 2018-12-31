Son Dakika Haberleri: Horozun Yeni Umudu Sms

Horozun Yeni Umudu Sms

57 dakika önce

Mali durumunu düzeltmek isteyen Denizlispor'da yönetim, kulübün gelirini arttırmak için çakmak satışından sonra SMS kampanyası da başlattı.

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Mali durumunu düzeltmek isteyen Denizlispor'da yönetim, kulübün gelirini arttırmak için çakmak satışından sonra SMS kampanyası da başlattı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, ligde şampiyonluk mücadelesi verirken, aynı zamanda mali durumunu düzeltmek için de yoğun çaba harcıyor. Geçtiğimiz ay başlattığı çakmak satışı kampanyası ile gündeme gelen yeşil-siyahlılar, bu kez de taraftarından SMS ile yardım bekliyor. Yönetim, kulübe yardım etmek isteyen taraftarların değeri 20 TL olan HOROZ yazılı mesajı 2020'ye göndermelerini istedi. Şampiyonluk yolunda takıma destek olunması gerektiğini belirten Başkan Ali Çetin, "Bu destek mesajı faturalı ya da faturasız tüm operatörler tarafından atılabilecek. Denizli ve yurt dışında yaşayan Denizlispor'a gönül vermiş kişilerden de destek bekliyoruz. Denizlispor'a şampiyonluk yolunda destek çıkılsın" dedi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:40 Kaynak: İHA

Denizli, Denizlispor, Spor
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