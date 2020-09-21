Son dakika haber: Horozunu yiyen tilkiyi film sahnesinden esinlenerek kurduğu kafesle yakaladı - Son Dakika

Son dakika haber: Horozunu yiyen tilkiyi film sahnesinden esinlenerek kurduğu kafesle yakaladı

Son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde emekli polis memuru, hobi amaçlı kurduğu kümesindeki bir horozunu yiyen tilkiyi, "Battal Gazi" filminden esinlenerek yaptığı kafesli tuzakla yakaladı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde emekli polis memuru, hobi amaçlı kurduğu kümesindeki bir horozunu yiyen tilkiyi, "Battal Gazi" filminden esinlenerek yaptığı kafesli tuzakla yakaladı.

Güzeloluk Mahallesi'nde yaşayan emekli polis memuru Sadettin Öncel, önceki akşam köpeklerinin uzun süre havlaması üzerine bahçesindeki kümese girdi. Öncel, kaçan tilkinin kümesteki bir horozunu telef ettiğini gördü.

Tilkiyi yakalamak için plan yapan Öncel, "Battal Gazi" filminin bir sahnesinde gördüğü kafesli tuzağı yapmak için çalışmaya başladı. Film sahnesindekine benzer kafesli tuzağın bir bölmesine canlı tavuk bırakan Öncel, diğer bölmenin kapısını ise açıp kafesi bahçeye bıraktı. Bir süre sonra kafese giren tilki, mekanizmaya ayağını basınca yakalandı.

Sabah kafesteki tilkiyi gören Öncel, bu anları da sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerde, esprili bir dille tilkiyle konuşan Öncel'in, "Yazık horozuma. Kümesin kralıydı ama sen bizim misafirimizsin. Bir şey yapmayacağız. Seni doğaya salacağız." sözleri gülümsetti.

Daha önce yakaladığım tilkiyi hayvanat bahçesine teslim ettik

Öncel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kümesinde 350 tavuk ile horozlarının olduğunu söyledi. Daha önce de kümesine tilki dadandığını belirten Öncel, kümese giren tilkinin 15-20 tavuğu öldürmesi nedeniyle çözüm aradığını aktardı.

Tilkiyi, hayranı olduğu Cüneyt Arkın'ın Battal Gazi filmindeki bir sahnesinden esinlenerek yaptığı kafesli tuzakla yakaladığını hatırlatan Öncel, "O kafes sayesinde tilkiyi yakalayıp hayvanat bahçesine teslim etmiştim. Şimdi aynı sistemi horozumu yiyen bu tilki için yaptım ve başarılı oldum." dedi.

Tilkinin yediği horozu Denizli'den getirdiğini anlatan Öncel, "Benim için çok değerli bir horozdu. Amacım tilkiye zarar vermeden yakalamak. Bu tilkiyi yakalamasaydım eminim birileri onu ya zehirleyecek ya da silahla öldürecekti. Bu sistem ile herhangi bir zarar vermeden tilkiyi yakalıyoruz. Yetkililere bilgi verdim. Gelip alacaklar ve uzakta bir yere doğaya salacaklar." diye konuştu.

Son dakika haber: Horozunu yiyen tilkiyi film sahnesinden esinlenerek kurduğu kafesle yakaladı

Polis Memuru, Battal Gazi, Emekli, Film, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 13:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Horozunu yiyen tilkiyi film sahnesinden esinlenerek kurduğu kafesle yakaladı - Son Dakika

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