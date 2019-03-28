Hortum Ahır ve Samanlığın Çatısını Uçurdu
44 dakika önce
- Hortum ahır ve samanlığın çatısını uçurduERZURUM - Erzurum'un Oltu İlçesinde etkili olan hortum ahır ve samanlığın çatısını uçurdu.
- Hortum ahır ve samanlığın çatısını uçurdu
ERZURUM - Erzurum
'un Oltu
İlçesinde etkili olan hortum ahır ve samanlığın çatısını uçurdu.
Edinilen bilgiye Oltu Halitpaşa
Mahallesi kumlu tepe sokakta Selami Düzgün'e ait ahır ve samanlık hortum sonucu çatısı uçtu.
Selami Düzgün ahırda büyükbaş hayvanlarının bakımını yaptığı sırada çıkan hortumla şaşırdığını ve bir anda kendi kapıya attığını belirterek, "Yaklaşık beş dakika falan sürdü. Çok korktuk. Ahır içerisinde bulunan hayvanlarım üzerine toprak döküldü. Hayvanlar huzursuz oldular şükürler olsun can kaybı olmadı" dedi.
Son Dakika
» Yerel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:20 Kaynak: İHA
"2030 Yılından Geldim" Deyip Bazı Kehanetlerde Bulunmuştu! Anlattıklarının Hepsi Gerçekleşti
Polislerle Ortak Plan Yapan Genç Adam, Gözaltına Alındığı Sırada Sevgilisine Evlilik Teklifinde Bulundu
Reklam Çekimi İçin ABD'ye Giden Sinem Kobal Güzelliğiyle Büyüledi