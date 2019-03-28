Son Dakika Haberleri: Hortum Ahır ve Samanlığın Çatısını Uçurdu

Hortum Ahır ve Samanlığın Çatısını Uçurdu

44 dakika önce

- Hortum ahır ve samanlığın çatısını uçurduERZURUM - Erzurum'un Oltu İlçesinde etkili olan hortum ahır ve samanlığın çatısını uçurdu.

- Hortum ahır ve samanlığın çatısını uçurdu

ERZURUM - Erzurum'un Oltu İlçesinde etkili olan hortum ahır ve samanlığın çatısını uçurdu.
Edinilen bilgiye Oltu Halitpaşa Mahallesi kumlu tepe sokakta Selami Düzgün'e ait ahır ve samanlık hortum sonucu çatısı uçtu.
Selami Düzgün ahırda büyükbaş hayvanlarının bakımını yaptığı sırada çıkan hortumla şaşırdığını ve bir anda kendi kapıya attığını belirterek, "Yaklaşık beş dakika falan sürdü. Çok korktuk. Ahır içerisinde bulunan hayvanlarım üzerine toprak döküldü. Hayvanlar huzursuz oldular şükürler olsun can kaybı olmadı" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:20 Kaynak: İHA

Erzurum, Oltu, Yerel
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