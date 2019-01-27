Son Dakika Haberleri: Hortum, Anamur ve Bozyazı'yı Vurdu

Hortum, Anamur ve Bozyazı'yı Vurdu

15 dakika önce

MERSİN'in Anamur ve Bozyazı ilçelerindeki şiddetli yağışın ardından meydana gelen hortum nedeniyle çok sayıda muz ve çilek serasında hasar oluştu.

Hortum, Anamur ve Bozyazı'yı Vurdu, System.String[]
MERSİN'in Anamur ve Bozyazı ilçelerindeki şiddetli yağışın ardından meydana gelen hortum nedeniyle çok sayıda muz ve çilek serasında hasar oluştu.

Antalya ve çevresinde meydana gelen hortum, Anamur ilçesinde de görüldü. Yağışın ardından denizden gelen hortum, Anamur'un Malaklar ve Kaşdişlen mahallelerinde etkili oldu. Bir anda ortaya çıkan hortum nedeniyle muz ve çilek seralarında hasar oluştu. Bozyazı ilçesinde ise gece saatlerinde başlayan ve etkisini artıran şiddetli yağışın ardından denizde oluşan hortum, sahile yakın yerlerdeki muz ve çilek seralarını vurdu. İlçeye bağlı Kaledibi, Tekeli, Çubukkoyağı, Ağzıkara, Tekmen ve Karaisalı mahallelerinde etkili olan hortum, çok sayıda serayı yerle bir etti. Kullanılamaz hale gelen muz ve çilek seralarında büyük hasar oluşurken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de hasar tespit çalışmalarına başladı.

Öte yandan ilçede elektrik direklerinin yıkılması nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintisi oldu.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:47 Kaynak: DHA

Mersin, Anamur, Bozyazı, Güncel
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