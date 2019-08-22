Son Dakika Haberleri: Hortum anı kamerada...Elmalı'da çıkan hortum bir seraya zarar verdi
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Hortum anı kamerada...Elmalı'da çıkan hortum bir seraya zarar verdi

49 dakika önce

Hortum anı kamerada.

Hortum anı kamerada... Elmalı'da çıkan hortum bir seraya zarar verdi

ANTALYA - Antalya'nın Elmalı ilçesinde meydana gelen hortumda bir sera zarar gördü. Hortum anı bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. 100 metre etkili olan hortumdan bir başka sera ise son anda kurtuldu.

Hortum, Elmalı İlçesi Gölova Mahallesinde meydana geldi. Mahallede bulunan boş arazide çıkan ve seralara doğru hareket eden hortumda bir serada maddi hasar meydana geldi. Hortum mahallede çiftçilik yapan Veli Kansu'ya ait seranın naylonunu yırtarak kullanılamaz hale getirdi. Öte yandan hortum 100 metre etkili olduğu alanda bir başka serayı da teğet geçti.

Hortum anı ise bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hortumun geliş anı ve seranın naylonunu yırtarak havaya kaldırması görüldü. Olay sonrası açıklama yapan Veli Kansu, "Allah'ın takdiri yapacak bir şey yok. Rüzgar geldi, iki bloğu patlattı. Çalışmaya devam edeceğiz. Daha önce de oldu, durmak yok" dedi.

Antalya, Elmalı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:44 Kaynak: İHA
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