Hortum böyle geldi, park halindeki tır dorsesinin tekerleri yerden kesildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hortum böyle geldi, park halindeki tır dorsesinin tekerleri yerden kesildi - Son Dakika

Hortum böyle geldi, park halindeki tır dorsesinin tekerleri yerden kesildi

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün gece ortaya çıkan hortum, tonlarca ağırlıktaki tırın dorsesini adeta alıp savurdu.

Hortum böyle geldi, park halindeki tır dorsesinin tekerleri yerden kesildi, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün gece ortaya çıkan hortum, tonlarca ağırlıktaki tırın dorsesini adeta alıp savurdu. Tekerleri yerden kesilen dorse, yanında bulunan kamyona çarparak durdu. Hortumun dehşetini gösteren bu anlar, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.


Manavgat, bu sabah adeta kabusa uyandı. Gece saat 23.15 sıralarında D-400 karayolu üzerinde bulunan Kızılot Mahallesi'nde aniden ortaya çıkan hortum, Hacıobası ve Doğançam mahallelerinde etkili oldu. Onlarca iş yeri ve evde hasara yol açan hortumun etkisi sabah saatlerinde ortaya çıktı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı hortumda esnaf sabah adeta savaş alanına dönmüş iş yerleriyle karşılaştı. Kızılot Mahallesi'nde bir otel lojmanı ve bazı evlerin çatılarına zarar veren hortum, en fazla Hacıobası Mahallesi'nde ve D-400 Karayolu üzerinde Tekandız mevkiinde etkili oldu.


Antalya- Konya yolu üzerinde Hacıobası Mahallesi'nde akaryakıt istasyonunda park halindeki tırın dorsesi, hortumun etkisiyle havalanıp yanında bulunan kamyona çarptı. Akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde park halindeki tonlarca ağırlıktaki dorse, hortumun etkisiyle adeta tekerlekleri yerden kesilip savrularak yanında bulunan kamyona çarptı. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler yılın son günü denize girdi
Antalya'daki gemi batığında heyecanlandıran buluş Aydın'da 45 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 7 kişi yakalandı Kedi boynundan asılmış olarak bulundu, kardeşi yanından ayrılmadı

Son Dakika Haberleri
19:26 DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika
19:26 Taksim yılbaşına hazır - Son Dakika
19:24 Selin'in ölümüyle ilgili 6 kişi daha gözaltına alındı (2) - Son Dakika
19:22 BAE'den, ABD'nin Irak'taki Haşdi Şabi üslerine düzenlediği saldırıya destek - Son Dakika
19:21 1,5 milyon liralık mandırasına elektrik hattı çektiremedi - Son Dakika
16:48 Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Son Dakika
16:23 Kedi boynundan asılmış olarak bulundu, kardeşi yanından ayrılmadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 19:28:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hortum böyle geldi, park halindeki tır dorsesinin tekerleri yerden kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]