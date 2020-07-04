Hortum çatıları uçurdu - Son Dakika

Erzurum'da oluşan hortum nedeniyle ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu.

Yakutiye ilçesine bağlı tarihi Üçkümbetler civarında etkili olan hortumda bazı ev ve iş yerlerinin çatıları zarar gördü.

Hortumun etkisiyle çatılardan kopan çok sayıda sac, çevreye dağıldı. Saclardan biri hortumun etkili olduğu alandan yaklaşık 300 metre ilerideki 8 katlı binanın balkon camına isabet etti.

Bölgedeki Osmanlı döneminden kalma tarihi konağın çatısının uçması dolayısıyla binaya girişler yetkililer tarafından yasaklandı.

Hortumun oluştuğunu gören kent sakinleri, korku dolu anlar yaşadı.

Bazı vatandaşlar ise bu anları cep telefonuyla kaydetti.

Hortumun ardından etkili olan şiddetli sağanak ve doluya hazırlıksız yakalananlar, korunmak için çatı altları ile duraklarda bekledi.

Kent sakinlerinden Samih Cinisli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hortum sırasında arazide beslediği kuşlarla ilgilendiğini söyledi.

Hortumun binaların çatılarını yerinden söktüğünü anlatan Cinisli, "Çatılar havada uçuyordu. Kendimi havadaki saclardan korumaya çalıştım. Toz bulutunun içinde kaldım, hortumdan görebildiğim kadarıyla kaçmaya çalıştım. Saclar kağıt gibi uçuyordu. Her şey 3-5 saniye içerisinde oldu." ifadelerini kullandı.

Selçuk Zırh ise hortum çıktığı esnada kahvehanede oturduğunu kaydederek, "Arkamı döndüğümde binanın çatısının uçtuğunu gördüm. Çatıların yukarıda daire şeklinde döndüğünü görünce olayı video olarak kaydettim." dedi.