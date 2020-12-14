Hortum denizdeki martıları böyle savurdu - Son Dakika

Hortum denizdeki martıları böyle savurdu
14.12.2020 16:18
- Hortum denizdeki martıları böyle savurdu İskenderun'da fırtınada çıkan hortum büyümeden kayboldu Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan fırtına sırasında denizde çıkan hortum gemilere yaklaşırken etkisini kaybetti.
- Hortum denizdeki martıları böyle savurdu
İskenderun'da fırtınada çıkan hortum büyümeden kayboldu
HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan fırtına sırasında denizde çıkan hortum gemilere yaklaşırken etkisini kaybetti.
İskenderun'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan ve saatteki hızı yer yer 120 km ulaşan fırtına nedeniyle bir çok mahallede ağaçlar devrildi.
İskenderun Körfezinde oluşan hortum ise gemilere yaklaşırken etkisini kaybetti. Hortumun denizdeki martıları savurması ise kameralara yansıdı.
Fırtınada şehir merkezinde sürüklenen çöp konteynerleri ise arabalara çarptı.
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