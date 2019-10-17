Son Dakika Haberleri: Hortum felaketinde kaybolan Kader Buse'nin annesinden yürek burkan paylaşım
Son Dakika Güncel Hortum felaketinde kaybolan Kader Buse'nin annesinden yürek burkan paylaşım

Hortum felaketinde kaybolan Kader Buse'nin annesinden yürek burkan paylaşım

1 saat önce

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, 266 gün önceki hortum felaketinde kaybolan Kader Buse Acar'ın (20) annesi Ayla Acar, kızının fotoğrafını sosyal medyadan 'Ben nasıl yürürüm çarşıda sensiz, çarşıya nasıl giderim sensiz?' notuyla paylaştı.

Hortum felaketinde kaybolan Kader Buse'nin annesinden yürek burkan paylaşım, System.String[]

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, 266 gün önceki hortum felaketinde kaybolan Kader Buse Acar'ın (20) annesi Ayla Acar, kızının fotoğrafını sosyal medyadan 'Ben nasıl yürürüm çarşıda sensiz, çarşıya nasıl giderim sensiz?' notuyla paylaştı.

Kemer'de, 24 Ocak'ta meydana gelen hortum felaketinde, annesi Ayla Acar'ın kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın izine, 266 gündür rastlanılamadı. Arama çalışmaları zaman zaman sürdürülürken, acılı anne Ayla Acar'ın sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından yazdıkları yürek burktu.

Anne Ayla Acar, Kader Buse Acar'ın fotoğraflarına yer verdiği paylaşımında, şunları kaydetti:

'Busem annem bugün Orhancığına gittim, ilaçlarımı yazdırdım. Ben senin yerine 'Orhan amca ben geldim' diyorum. Gel artık be kızım, Orhan amcanı görme zamanın gelmedi mi? 'Ben Orhancığımı görmeden, bana ilaç yazmadan gidemem' diyen kız nerede? 'Bana başkasının yazdığı ilaçların faydası olmuyor' diyen kız nerede? Orhan amcan bana dedi ki 'Yürüyeceksin ama çarşıda yürüyeceksin ona bakacaksın buna bakacaksın değişikliklere bakacaksın değişiklikleri aklında tutacaksın.' Ben nasıl yürürüm çarşıda sensiz, ben çarşıya nasıl giderim sensiz?'


Kemer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:54 Kaynak: DHA
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