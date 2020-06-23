Hortum ile böyle selfie çekti - Son Dakika

Hortum ile böyle selfie çekti
Hortum ile böyle selfie çekti İstanbul'da öğlen saatlerinde Büyükçekmece Gölü'nde meydana gelen dev hortumla selfie çekinen kadın, cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Hortum ile böyle selfie çekti
İSTANBUL - İstanbul'da öğlen saatlerinde Büyükçekmece Gölü'nde meydana gelen dev hortumla selfie çekinen kadın, cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
İstanbul'da bugün şiddetli yağmur ve dolu etkili oldu. Sağanak yağmur öncesinde Büyükçekmece İlçesi'nde dev hortum meydana geldi. Meydana gelen hortum bölgede bulunan vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından saniye kaydedildi. Bir kadının hortum ile selfie çekindiği anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 07:30 Kaynak: İHA
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