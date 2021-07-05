Hatay'da İskenderun Körfezi açıklarında hortum oluştu. Sabah saatlerinde etkili olan hortum, kıyıya kadar ulaştı.
Etkisini sürdürerek kıyaya kadar ulaşan hortum, sahil kıyısında bulunan belediye ait sosyal tesiste hasara yol açtı. Tesisteki masa ve sandalyeler hortumun etkisiyle savruldu, bir kısmı ise kullanılamaz hale geldi.
Hortum nedeniyle çevredeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, o esnada sahilde yürüyüş yapanlar, hortum anını ve yarattığı tahribatı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Hortum, İskenderun Körfezi'nde paniğe neden oldu! Sahilde masa ve sandalye bırakmadı - Son Dakika