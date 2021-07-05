Hortum, İskenderun Körfezi'nde paniğe neden oldu! Sahilde masa ve sandalye bırakmadı - Son Dakika

Hatay'da İskenderun Körfezi açıklarında hortum oluştu. Sabah saatlerinde etkili olan hortum, kıyıya kadar ulaştı.

SOSYAL TESİSTE TAHRİBATA NEDEN OLDU

Etkisini sürdürerek kıyaya kadar ulaşan hortum, sahil kıyısında bulunan belediye ait sosyal tesiste hasara yol açtı. Tesisteki masa ve sandalyeler hortumun etkisiyle savruldu, bir kısmı ise kullanılamaz hale geldi.

CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Hortum nedeniyle çevredeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, o esnada sahilde yürüyüş yapanlar, hortum anını ve yarattığı tahribatı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.