Hortum Nedeniyle Dereye Sürüklenen Araçtaki Genç Kız Kayboldu
1 saat önce
Hortum nedeniyle dereye sürüklenen araçtaki genç kız kayboldu Hortum nedeni ile dereye uçan arabadan anne çıktı, kızı kaybolduANTALYA - Antalya Kemer ilçesinde hortum nedeni ile dereye uçan bir otomobilin içerisinde bulunan anne kurtarılırken kaybolan kızı aramak için çalışma başlatıldı.
Hortum nedeniyle dereye sürüklenen araçtaki genç kız kayboldu
Hortum nedeni ile dereye uçan arabadan anne çıktı, kızı kayboldu
ANTALYA - Antalya Kemer
ilçesinde hortum nedeni ile dereye uçan bir otomobilin içerisinde bulunan anne kurtarılırken kaybolan kızı aramak için çalışma başlatıldı.
Antalya'nın Kemer İlçesi Saat 15.00 sıralarında oluşan hortum, Kuzdere Mahallesi'nde etkili oldu. İçerisinde 20 yaşında Buse Acar'ın ve Ayfer Acar'ın olduğu otomobil hortum nedeni ile Ağla Deresine uçtu. Vatandaşların müdahalesi ile anne araçtan çıkarıldı. 20 yaşında Buse Acar ise gözlerden kayboldu. Genç
kızı aramak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Antalya Alay Komutanı Tekin Akdemir de bölgeye gelerek incelemede bulundu. Ekiplerin çalışması sürüyor. Bölgeye dalgıçlar sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:00 Kaynak: İHA
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