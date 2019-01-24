Son Dakika Haberleri: Hortum Nedeniyle Dereye Sürüklenen Araçtaki Genç Kız Kayboldu

Hortum Nedeniyle Dereye Sürüklenen Araçtaki Genç Kız Kayboldu

1 saat önce

Hortum nedeniyle dereye sürüklenen araçtaki genç kız kayboldu Hortum nedeni ile dereye uçan arabadan anne çıktı, kızı kaybolduANTALYA - Antalya Kemer ilçesinde hortum nedeni ile dereye uçan bir otomobilin içerisinde bulunan anne kurtarılırken kaybolan kızı aramak için çalışma başlatıldı.

Hortum nedeniyle dereye sürüklenen araçtaki genç kız kayboldu
Hortum nedeni ile dereye uçan arabadan anne çıktı, kızı kayboldu

ANTALYA - Antalya Kemer ilçesinde hortum nedeni ile dereye uçan bir otomobilin içerisinde bulunan anne kurtarılırken kaybolan kızı aramak için çalışma başlatıldı.
Antalya'nın Kemer İlçesi Saat 15.00 sıralarında oluşan hortum, Kuzdere Mahallesi'nde etkili oldu. İçerisinde 20 yaşında Buse Acar'ın ve Ayfer Acar'ın olduğu otomobil hortum nedeni ile Ağla Deresine uçtu. Vatandaşların müdahalesi ile anne araçtan çıkarıldı. 20 yaşında Buse Acar ise gözlerden kayboldu. Genç kızı aramak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Antalya Alay Komutanı Tekin Akdemir de bölgeye gelerek incelemede bulundu. Ekiplerin çalışması sürüyor. Bölgeye dalgıçlar sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:00 Kaynak: İHA

Anne, Antalya, Genç, 3. Sayfa
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