"Hortum" sahildeki şemsiye ve çadırları uçurdu - Son Dakika

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, çıkan "dalaz" olarak bilinen 'hortum' sahildeki şemsiye ve çadırları uçurdu.
İlçeye bağlı sahil mahallesi Çevlik'te çıkan hortum, vatandaşlara ve esnafa zor anlar yaşattı. Yaklaşık 1 dakika süren hava olayı, sahilde bulunan şemsiye ve çadırların uçmasına neden odu. Kısa süreli gerçekleşen olayda küçük çapta maddi hasara yol açtı. - HATAY
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 13:08 - Kaynak: İHA
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