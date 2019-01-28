Hortum Sebze Miktarını Düşürdü, Fiyatını Artırdı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Partililere Yaptığı Sürpriz Denetlemeyi Anlattı

Ailesine Özel Çay Yaptı, Türkiye'deki 5 Üreticiden Biri Oldu