Son Dakika Haberleri: Hortum, şenlik alanındaki çadırları devirdi: 6 yaralı
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Hortum, şenlik alanındaki çadırları devirdi: 6 yaralı

40 dakika önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde şenlik alanında çıkan hortum, çadırları devirdi, altında kalan 5'i kadın 6 kişi yaralandı.

Hortum, şenlik alanındaki çadırları devirdi: 6 yaralı, System.String[]
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde şenlik alanında çıkan hortum, çadırları devirdi, altında kalan 5'i kadın 6 kişi yaralandı.
Alanya'nın kırsalında bulunan Gümüşkavak Mahallesi'nin 1660 rakımlı Kızılova Meydanı'nda düzenlenen Kızılova Yayla Şenliği sırasında, hortum oluştu. Alanda kurulan bazı çadırlar yerle bir olurken, çadırların altında kalan 5'i kadın 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Yıkılan çadırlar ise ekipler tarafından kaldırıldı.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 05:06 Kaynak: DHA
Antalya, Alanya, Güncel
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