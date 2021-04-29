Hortum seralara zarar verdi - Son Dakika

Hortum seralara zarar verdi
29.04.2021 14:48
Korkuteli'ne bağlı Sımandır Mahallesi'nde meydana gelen hortum seralara ve içerisindeki mahsullere zarar verdi.
Korkuteli'ne bağlı Sımandır Mahallesi'nde meydana gelen hortum seralara ve içerisindeki mahsullere zarar verdi.
Sımandır Mahallesi'nde meydana gelen hortumda Hüseyin Kartal isimli üreticiye ait 2 bin 400 metrekarelik sera zarar gördü. Hortum seranın üzerindeki naylonu uçurdu.
Zararlarının büyük olduğunu aktaran üretici Hüseyin Kartal, sadece seralarının parçalanmadığını, içerisinde bulunan ve 4 gün önce ekilen domates fidelerinin de zarar gördüğünü ifade etti. - ANTALYA
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