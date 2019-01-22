Hortum Standartlarına Düzenleme

Bazı hortum ve hortum takımlarında uygulanan standartlarda değişikliğe gedildi.

Bazı hortum ve hortum takımlarında uygulanan standartlarda değişikliğe gedildi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "TS EN 853 Hortum ve Hortum Takımları-Lastikten-Tel Örgü Takviyeli-Hidrolikte Kullanılan-Özellikler Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2018/5)" ile "TS EN 854 Hortum ve Hortum Takımları-Lastikten Tekstil Takviyeli-Hidrolik Tip-Özellikler Standardı ile İlgili Tebliği (No: MSG-MS-2018/6)" Resmi Gazete'de yayımlandı.



İlk tebliğle TS 6387 EN 853 Hortum ve Hortum Takımları-Lastikten-Tel Örgü Takviyeli, Hidrolikte Kullanılan-Özellikler" standardı iptal edildi. Yerine, TS EN 853 "(Ekim 2015) Hortum ve Hortum Takımları-Lastikten-Tel Örgü Takviyeli-Hidrolikte Kullanılan-Özellikler" standardı imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu hale getirildi.



Buna göre, standart anma iç çapı 5-51 milimetre olan dört tel örgü takviyeli lastik hortum ve hortum takımlarının gereklilikleri belirlendi.



İkinci tebliğle de TS 6388 EN 854 "Hortum ve Hortum Takımları-Lastikten Tekstil Takviyeli-Hidrolik Tip-Özellikler" standardı da yürürlükten kaldırılarak, TS EN 854 (Ekim 2015) "Hortum ve Hortum Takımları-Lastikten Tekstil Takviyeli-Hidrolik Tip-Özellikler" standardı uygulamaya konuldu.



Bu kapsamda, anma iç çapı 5-100 milimetrelik üç tip tekstil takviyeli lastik hortum ve hortum takımlarının gereklilikleri tespit edildi. TS EN 854 (Ekim 2015) standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin bu hükümlere uymaları zorunlu hale getirildi.



Tebliğler, 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

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