Hortuma Kapılan Paraşütçünün O Anlarını Eşi Kaydetti
16 dakika önce
Avustralyalı bir yamaç paraşütçüsü 'toz hortumu'na yakalanıp, hayatının uçuşunu gerçekleştirdi.
Avustralyalı bir yamaç paraşütçüsü 'toz hortumu'na yakalanıp, hayatının uçuşunu gerçekleştirdi. Yamaç paraşütçüsünün yerde bekleyen karısı tarafından çekilen görüntülerde, paraşütçünün uçtuğu sırada toz hortumuna yakalanıp havada takla atarak savrulduğu görülüyor. Bu görüntüler karşısında paniğe kapılan karısının çığlıkları ve kocasına 'dikkatli ol' diye seslenişi de duyuluyor. Hortumun savurduğu paraşütçü bir süre sonra tekrar paraşütün kontrolünü kazanıp uçmaya kaldığı yerden devam ediyor. Bu sırada hortum ise yerde bekleyen paraşütçünün karısına ve arkadaşlarına doğru yön değiştirip bir anlığına yerde panik yaratsa da, daha sonra tekrar yön değiştirip, uzaklaştığı görülüyor. - Avustralya
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:12 Kaynak: DHA
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