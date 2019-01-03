Hortuma Yakalanan Avustralyalı Yamaç Paraşütçü Ölümden Döndü
42 dakika önce
Hortuma yakalanan Avustralyalı yamaç paraşütçü ölümden döndü.
Hortuma yakalanan Avustralyalı yamaç paraşütçü ölümden döndü
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:56 Kaynak: Youtube
Merve Sanay, Yılan Desenli İç Çamaşırıyla Büyüledi
Suriye'den Türkiye'ye Getirirken Yakalandı! 26,5 Kilo Altın ve 2 Milyon TL Ele Geçirildi
Son Dakika! Ankara'da Öğretim Görevlisi Ceren Damar'ı Öldüren Saldırganın İlk İfadesi Ortaya Çıktı!