Son Dakika Haberleri: Hortuma Yakalanan Avustralyalı Yamaç Paraşütçü Ölümden Döndü

Hortuma Yakalanan Avustralyalı Yamaç Paraşütçü Ölümden Döndü

42 dakika önce

Hortuma yakalanan Avustralyalı yamaç paraşütçü ölümden döndü.

Hortuma yakalanan Avustralyalı yamaç paraşütçü ölümden döndü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:56 Kaynak: Youtube

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