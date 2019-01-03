Son Dakika Haberleri: Hortuma Yakalanan Avustralyalı Yamaç Paraşütçü Ölümden Döndü

Hortuma Yakalanan Avustralyalı Yamaç Paraşütçü Ölümden Döndü

15 dakika önce

Avustralya'nın güney batısında yer alan New South Wales eyaletinin Tamworth şehrinde görülen şiddetli rüzgar ve hortum, o esnada yamaç paraşütü yapmakta olan bir sporcunun korku dolu anlar yaşamasına neden oldu.

Avustralya'nın güney batısında yer alan New South Wales eyaletinin Tamworth şehrinde görülen şiddetli rüzgar ve hortum, o esnada yamaç paraşütü yapmakta olan bir sporcunun korku dolu anlar yaşamasına neden oldu
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:19 

Avustralya, Dünya
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