Hortuma Yakalanan Avustralyalı Yamaç Paraşütçü Ölümden Döndü
15 dakika önce
Avustralya'nın güney batısında yer alan New South Wales eyaletinin Tamworth şehrinde görülen şiddetli rüzgar ve hortum, o esnada yamaç paraşütü yapmakta olan bir sporcunun korku dolu anlar yaşamasına neden oldu.
Avustralya
'nın güney batısında yer alan New South Wales eyaletinin Tamworth şehrinde görülen şiddetli rüzgar ve hortum, o esnada yamaç paraşütü yapmakta olan bir sporcunun korku dolu anlar yaşamasına neden oldu
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:19
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