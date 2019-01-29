Hortumda Balık Çiftliklerinden Kaçan Balıkları Avlıyorlar
1 saat önce
ANTALYA'nın Kemer ilçesini vuran hortum felaketinde hasar gören balık çiftliklerinden kaçan balıklar, olta balıkçılarının hedefi oldu.
ANTALYA'nın Kemer
ilçesini vuran hortum felaketinde hasar gören balık çiftliklerinden kaçan balıklar, olta balıkçılarının hedefi oldu.
Kemer'de 24 Ocak'ta oluşan hortumda Ulupınar
Mahallesi'ndeki Maden
Koyu açığındaki balık çiftlikleri zarar gördü. Balık çiftliklerindeki tahribatın ardından denizle buluşan levrek ve çipuralar, olta balıkçılarının hedefi oldu. Her sabah erken saatlerde sahile gelen olta balıkçıları, balık çiftliklerinden kaçan levrek ve çipuraları avlıyor. Balık çiftliklerinde ise hasar tespit çalışmalarına devam edildiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:37 Kaynak: DHA
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