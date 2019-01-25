Hortumda Hayatını Kaybeden Asat Görevlisi Bayram Demir Son Yolculuğuna Uğurlandı
51 dakika önce
Hortumda hayatını kaybeden ASAT görevlisi Bayram Demir son yolculuğuna uğurlandı.
Hortumda hayatını kaybeden ASAT görevlisi Bayram Demir son yolculuğuna uğurlandı
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:02 Kaynak: İHA
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