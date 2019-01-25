Son Dakika Haberleri: Hortumda Hayatını Kaybeden Asat Görevlisi Bayram Demir Son Yolculuğuna Uğurlandı

Hortumda Hayatını Kaybeden Asat Görevlisi Bayram Demir Son Yolculuğuna Uğurlandı

51 dakika önce

Hortumda hayatını kaybeden ASAT görevlisi Bayram Demir son yolculuğuna uğurlandı.

Hortumda hayatını kaybeden ASAT görevlisi Bayram Demir son yolculuğuna uğurlandı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:02 Kaynak: İHA

Bayram Demir, Genel
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