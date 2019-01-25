Son Dakika Haberleri: Hortumda Kaybolan Buse'nin Arama Çalışmaları Havadan Görüntülendi

Hortumda Kaybolan Buse'nin Arama Çalışmaları Havadan Görüntülendi

1 saat önce

Hortumda kaybolan Buse'nin arama çalışmaları havadan görüntülendi Genç kızı arama çalışmaları devam ediyorANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde hortumun dereye fırlattığı aracın içerisinde bulunamayan üniversite öğrencisi Buse Acar'ı arama çalışmaları havadan görüntülendi.

Hortumda kaybolan Buse'nin arama çalışmaları havadan görüntülendi
Genç kızı arama çalışmaları devam ediyor

ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde hortumun dereye fırlattığı aracın içerisinde bulunamayan üniversite öğrencisi Buse Acar'ı arama çalışmaları havadan görüntülendi.
Antalya'nın Kemer ilçesinde saat 15.00 sıralarında manzara seyretmek için evinden otomobilleriyle çıkan Ayla Acar ile kızı Buse Acar (20), Kuzdere Mahallesi Kemer Küçük Sanayi Sitesi önüne geldiği sırada hortuma yakalandı. Ayla Acar'ın kullandığı otomobil, hortumun etkisiyle Ağva Deresi'ne uçtu. Vatandaşların müdahalesi ile anne araçtan çıkartılırken, 20 yaşında Buse Acar ise gözlerden kayboldu. Genç kızı aramak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Arama çalışmaları sabah saatlerinde başladı
Buse'yi bulmak için AFAD, UMKE ve Sahil Güvenlik ekipleri havadan, karadan ve dalgıçlar da dere içerisinden arama çalışması başlattı. Yaralanan Ayla Acar ise, Kemer Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Dün havanın kararmasının ardından ara verilen arama çalışmaları, bugün günün ilk ışığıyla birlikte tekrar başladı.
Bölgeye şafak vaktinde gelen Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 2 dalgıç ekip arama çalışmalarına Ağva Deresi'nin Çam Yuva sahilinde denizle buluştuğu noktadan başladı.
Genç kızı arama çalışmaları ise havadan görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:42 Kaynak: İHA

Antalya, Kemer, Genç, 3. Sayfa
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