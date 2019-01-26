Son Dakika Haberleri: Hortumda Kaybolan Buse'nin Babası Dakikalar Önce 'Gelmeyin' Diye Uyarmış

Hortumda Kaybolan Buse'nin Babası Dakikalar Önce 'Gelmeyin' Diye Uyarmış

48 dakika önce

Hortumda kaybolan Buse'nin babası dakikalar önce 'gelmeyin' diye uyarmış Üniversite Öğrencisi 20 yaşındaki Buse'yi arama çalışmaları havanın kararması nedeniyle ara verildiANTALYA - Antalya Kemer ilçesinde hortumun dereye fırlattığı aracın içerisinde bulunan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi...

Hortumda kaybolan Buse'nin babası dakikalar önce 'gelmeyin' diye uyarmış
Üniversite Öğrencisi 20 yaşındaki Buse'yi arama çalışmaları havanın kararması nedeniyle ara verildi

ANTALYA - Antalya Kemer ilçesinde hortumun dereye fırlattığı aracın içerisinde bulunan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Buse Acar'ı arama çalışmaları havanın kararması nedeniyle ara verildi. Savrulan otomobil ekipler tarafından dereden çıkartılırken, şok geçiren Baba Ahmet Acar, olayın gerçekleşmeden bir süre öncesi eşiyle yaptığı telefon görüşmesini, " Ona, buraya gelme' dedim. Ben dört duvar arasında kapalı kaldım, gidip denizde dalgaları seyredeceğim' demişti" sözleriyle anlattı.
Antalya'nın Kemer İlçesi Saat 15.00 sıralarında evinden manzara seyretmek için evinden çıkan anne Ayla Acar ile kızı Buse Acar, Kuzdere Mahallesi Kemer Küçük Sanayi Sitesi önüne geldiği sırada hortuma yakalandı. Anne Ayla Acar'ın kullandığı otomobil, hortumun etkisiyle Ağva Deresi'ne uçtu. Vatandaşların müdahalesi ile anne araçtan çıkartılırken, 20 yaşında Buse Acar ise gözlerden kayboldu. Genç kızı aramak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye Buse'yi bulmak için AFAD, UMKE, ve Sahil Güvenlik ekipleri havadan, karadan ve dalgıçlarda dere içerisinden arama çalışması başlattı. Yaralanan Anne Ayla Acar, Kemer Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
"Buraya gelme demiştim"
Antalya Valisi Münir Karaloğlu da bölgeye gelerek çalışmaları yerinde inceleyip bilgi aldı. Derede bulunan otomobil ise vinç yardımıyla dereden çıkartıldı. Bu sırada olayın gerçekleştiği sanayi sitesinde esnaf olan Ahmet Acar'ın şok içerisinde olduğu gözlendi. Kemer Kaymakamlığını vekaleten yürüten Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten Baba Acar'ı sakinleştirmeye çalıştı. Olay öncesi eşiyle telefonla görüştüğünü anlatan Acar, "Ona, buraya gelme' dedim. Ben dört duvar arasında kapalı kaldım, gidip denizde dalgaları seyredeceğim' demişti" dedi.
Bölgede Üniversite öğrencisi Buse Acar'ı arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verilirken, 2 çocuk babası Acar'ın yıllar önce oğlunu trafik kazasında kaybettiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:30 Kaynak: İHA

Antalya Kemer, Antalya, Kemer, 3. Sayfa
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