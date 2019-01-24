Son Dakika Haberleri: Hortumda Yaralananların Tedavileri Devam Ediyor

Hortumda Yaralananların Tedavileri Devam Ediyor

41 dakika önce

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde oluşan hortumlar sebebiyle yaralanan vatandaşlar hastanedeki tedavileri devam ederken, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ile Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun ve Belediye Başkanı Yusuf Güven yaralıları ziyaret etti.

Hortumda Yaralananların Tedavileri Devam Ediyor, System.String[]
Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde oluşan hortumlar sebebiyle yaralanan vatandaşlar hastanedeki tedavileri devam ederken, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ile Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun ve Belediye Başkanı Yusuf Güven yaralıları ziyaret etti.

Antalya'nın Finike ve Kumluca ilçelerinde öğle saatlerinde denizde oluşup karaya doğru ilerleyen hortum nedeniyle bir evin çatısından uçan parçanın isabet ettiği 13 yaşındaki Berivan Karakeçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, yaralanan vatandaşlar hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Seralarda bulundukları sırada hortuma yakalanan ve yaralanan vatandaşları AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu hastanede ziyaret etti. Yaralıların sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi alan Atay'a Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun ve Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Güven eşlik etti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:18 Kaynak: İHA

Finike, Antalya, Kumluca, Güncel
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