Hortumdan araçla kaçmaya çalışmayın

Hortum anında taşıtta olanların, araçla uzaklaşmaya çalışmak yerine, derhal bulundukları yerden çıkarak, daha dayanıklı bir yapıya gitmesi önem taşıyor.

Hortum anında taşıtta olanların, araçla uzaklaşmaya çalışmak yerine, derhal bulundukları yerden çıkarak, daha dayanıklı bir yapıya gitmesi önem taşıyor.

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