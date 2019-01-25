Son Dakika Haberleri: Hortumdan araçla kaçmaya çalışmayın

Hortumdan araçla kaçmaya çalışmayın

1 saat önce

Hortum anında taşıtta olanların, araçla uzaklaşmaya çalışmak yerine, derhal bulundukları yerden çıkarak, daha dayanıklı bir yapıya gitmesi önem taşıyor.

Hortumdan araçla kaçmaya çalışmayın, System.String[]
Hortum anında taşıtta olanların, araçla uzaklaşmaya çalışmak yerine, derhal bulundukları yerden çıkarak, daha dayanıklı bir yapıya gitmesi önem taşıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:07 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üniversiteli Kader Buse'yi Arama Çalışmaları Yeniden Başladı Bor İhracatında Hedef 1 Milyar Doların Üzerine Çıkmak

Türkiye'ye Para Yağdı! Yabancı Yatırımcı, Yaklaşık 5 Yılın En Güçlü Alımını Yaptı İtalya, Almanya, Hollanda ve Rusya'nın Balığı Elazığ'dan
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 13:08:05. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hortumdan araçla kaçmaya çalışmayın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]