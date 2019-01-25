Hortumdan araçla kaçmaya çalışmayın
1 saat önce
Hortum anında taşıtta olanların, araçla uzaklaşmaya çalışmak yerine, derhal bulundukları yerden çıkarak, daha dayanıklı bir yapıya gitmesi önem taşıyor.
Hortum anında taşıtta olanların, araçla uzaklaşmaya çalışmak yerine, derhal bulundukları yerden çıkarak, daha dayanıklı bir yapıya gitmesi önem taşıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:07
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