HORTUMDAN ZARAR GÖRENLERİN YARALARI SARILIYOR - Son Dakika
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HORTUMDAN ZARAR GÖRENLERİN YARALARI SARILIYOR

04.03.2022 15:12

Antalya'nın Serik ilçesinde çarşamba gecesi meydana gelen sağanak, hortum ve fırtınada zarar gören sera ve evlerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde çarşamba gecesi meydana gelen sağanak, hortum ve fırtınada zarar gören sera ve evlerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Serik ilçesi Çandır mahallesinde çarşamba gecesi meydana gelen sağanak, fırtına ve hortum sonrası Merkez Camii minaresi bir evin üzerine yıkılmış, elektrik hatları kopmuş bazı ev ve seralarda da hasar meydana gelmişti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede zarar gören seralarda hasar tespit çalışmalarına başladı.

Serik Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, "Çarşamba günü saat 23.00 sıralarında ilçemizde meydana gelen hortum ve fırtınaya bağlı olarak bazı mahallelerin örtü altı alanlarında zarar oluştu. Müdürlüğümüze bağlı ekipler ile gündüz saatlerinden itibaren ön tespit çalışmalarımızı tamamladık. Bugün itibariyle de 3 ekibimizle Çandır, Alacami, Karadayı ve Aşağıçatma olmak üzere 4 mahallemizde tespit çalışmalarımıza başladık. İlk belirlemelere göre 4 mahallemizde 65 üreticimizin 256 dekar örtü altı alanda, içerisinde bulunan mahsulde çökmelere bağlı zarar tespiti yaptık. Bu seralarda daha çok karpuz, domates, hıyar, patlıcan, marul ve muz zarar gören ürünler" dedi.

Ürünlere yönelik hasar tespit çalışmalarının yürütüldüğünü anlatan Çömezoğlu, şunları söyledi:

"Tahminime göre bir hafta içerisinde tespit çalışmalarımızı tamamlayacağız. Bugün itibariyle net zarar miktarımızı ortaya çıkaramıyoruz ama bazı seralarda tamamen yıkılmalar ve içerisindeki mahsulün zarar gördüğü gözlemlerimiz var. Zarar miktarını tespit çalışmalarımızı tamamladıktan sonra net olarak ortaya çıkacaktır. Mahallelerimiz geniş olduğu için çalışma gerektiriyor. Zamana ihtiyacımız var. Muhtarlarımız da ekiplerimize yardımcı oluyor. En kısa sürede zarar miktarı belirlenecektir."

Alacami de karpuz üreticisi Ramazan Keleş, "Akşam hortum meydana geldi. Serayı bu yıl yaptırmıştım. Karpuz bulunuyordu. 1.5 dönüm seramda 150 bin lira zararım var" dedi. Çandır da domates üreticisi Yılmaz Dönmez ise "Yeni mahsul domateslerimiz henüz satmamıştım. Sera yerle bir oldu. 23 Ekim'de ekimi gerçekleştirdim. Gözüm gibi bakıyordum. Bütün sıkıntı ve borçlarımı bu mahsulle ödeyecektim" dedi.

HORTUMDAN ZARAR GÖRENLERİN YARALARI SARILIYOR
HORTUMDAN ZARAR GÖRENLERİN YARALARI SARILIYOR
HORTUMDAN ZARAR GÖRENLERİN YARALARI SARILIYOR

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Hisarcık, Fırtına, Antalya, Çandır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HORTUMDAN ZARAR GÖRENLERİN YARALARI SARILIYOR - Son Dakika


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