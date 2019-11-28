Son Dakika Haberleri: Hortumla 100 litre mazot çalıp kayıplara karıştılar
Son Dakika 3. Sayfa Hortumla 100 litre mazot çalıp kayıplara karıştılar - Son Dakika

Hortumla 100 litre mazot çalıp kayıplara karıştılar

6 saat önce

Giresun'da hortum ile iş makinası ve çekiciden 100 litre mazot çalındı.

Hortumla 100 litre mazot çalıp kayıplara karıştılar, System.String[]

Giresun'da hortum ile iş makinası ve çekiciden 100 litre mazot çalındı.


Olay, Güce ilçesine bağlı Gürağaç köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hidroelektrik Santral Barajı mevkiinde yol kenarında park halinde bulunan Ş.C.'ye ait iş makinası ve çekicinin yakıt deposunda hortum vasıtasıyla kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce mazot hırsızlığı gerçekleşti.


100 litre mazotun çalındığı olayla ilgili yapılan ihbar sonucu bölgede kırmızı renkli bir otomobilin görüldüğü bilgisini alan jandarma ekipleri soruşturma başlattı. - GİRESUN

Giresun, Gürağaç, Güce, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:50 Kaynak: İHA
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