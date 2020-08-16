Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz zanlısı serbest - Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 15:52

Kaynak: DHA

Son Dakika: ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Biden'in skandal sözlerine sert tepki gösterdi

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Türkiye'nin yeni Navtex ilanına ilk tepki Yunanistan yerine Avrupa Birliği'nden geldi

Trabzonspor Teknik Direktörü Newton'dan Sörloth ile ilgili transfer açıklaması: Teklifi reddetmek çılgınlık olur