Son Dakika Haberleri: Hortumun büyük zarar verdiği Kemer Devlet Hastanesi yenilendi.
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Hortumun büyük zarar verdiği Kemer Devlet Hastanesi yenilendi.

1 saat önce

Ocak ayında batı ilçelerini etkisi altına alan yağmur, fırtına ve hortum sonrası büyük hasar gören Kemer Devlet Hastanesi'nin tadilat yapım işi tamamlandı.

Hortumun büyük zarar verdiği Kemer Devlet Hastanesi yenilendi., System.String[]
Ocak ayında batı ilçelerini etkisi altına alan yağmur, fırtına ve hortum sonrası büyük hasar gören Kemer Devlet Hastanesi'nin tadilat yapım işi tamamlandı. İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür hastaneyi ziyaret edip yerinde incelemelerde bulundu.

Batı ilçelerini etkisi altına alan yağmur, fırtına ve hortum sırasında büyük zarar gören Kemer Devlet Hastanesinin ısıtmayı sağlayan gazın kapatılması ve camların kırılması nedeniyle hastalar tahliye edilmişti. Olayın gerçekleştiği 24 Ocak günü Sağlık Müdürlüğü teknik ekipleri hastaneye ulaşarak yerinde değerlendirme yaptı. Hastanenin sadece acil servis hizmeti devam etmekte iken, çalışmaların ardından 28 Ocak'ta poliklinik ve yataklı servis hizmetleri, bir süre sonra da ameliyathane ve yoğun bakım hizmetleri başladı.

Hastanede iki blokta hasar gören kırma çatı sökülerek yerine poliürea su yalıtımlı ve xps ısı yalıtımlı şap korunumlu yeni teras çatı yapıldı. Klima santralleri ve hava kanallarının hasarlı kısımları tamir edildi, güneş enerjisi sitemindeki cam paneller, soğutma grubu cihazının hasarlı kısımları yenilendi. Ayrıca jeneratör radyatörü, hastane bahçesinde hasar gören ışıklı ve yönlendirme tabelaları ile bahçe çitleri, bina giydirme cephesinde kırılan temperli camlar, bina içerisinde hasar gören alüminyum asma tavanlar tamir edildi. Ameliyathane ve yoğun bakım koridorlarının pvc zemin kaplamaları ile hepa filtreleri, kırılan mermer denizlikler ve hasar gören demir korkuluklar, bina otomasyon sistemindeki panolar ve sensörler yenilenip bina iç cephe boyası yapıldı. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:13 Kaynak: İHA
Devlet Hastanesi, Kemer, Güncel
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