Son Dakika Haberleri: Hortumun Dereye Sürüklediği Araçta Kaybolan Buse Aranıyor

Hortumun Dereye Sürüklediği Araçta Kaybolan Buse Aranıyor

10 dakika önce

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmaları takviye ekiplerin katılımıyla yeniden başladı.

Hortumun Dereye Sürüklediği Araçta Kaybolan Buse Aranıyor, System.String[]
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmaları takviye ekiplerin katılımıyla yeniden başladı.

Kemer ilçesinde 24 Ocak Perşembe günü hortumun, annesi Ayla Akkın'ın kullandığı otomobili sürüklediği Ağva Deresi'nde kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları saat 09.30'da başladı. Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan çalışmalara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı, Antalya İl Jandarma Komutanlığı sualtı ekibi, Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Polis Şube Müdürlüğü ekipleri, Sahil Güvenlik dalgıçları ve drone ekibi, Antalya AFAD ve Afyonkarahisar AFAD ile Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile AKUT Arama Kurtarma Derneği ve İHH İnsani Yardım Vakfı dalgıçlarının da aralarında bulunduğu 186 kişi katıldı.

Jandarmaya ait iki arama kurtarma köpeğinin de yer aldığı çalışmaları Kader Buse Acar'ın babası Ahmet Acar da takip ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:07 Kaynak: DHA

Antalya, Kemer, Güncel
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