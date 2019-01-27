Hortumun Dereye Sürüklediği Araçta Kaybolan Buse Aranıyor
26 dakika önce
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmaları takviye ekiplerin katılımıyla yeniden başladı.
ANTALYA'nın Kemer
ilçesinde hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmaları takviye ekiplerin katılımıyla yeniden başladı.
Kemer ilçesinde 24 Ocak Perşembe günü hortumun, annesi Ayla Akkın'ın kullandığı otomobili sürüklediği Ağva
Deresi'nde kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları saat 09.30'da başladı. Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan çalışmalara Jandarma Komando
Özel Asayiş Komutanlığı, Antalya
İl Jandarma Komutanlığı sualtı ekibi, Antalya Emniyet Müdürlüğü
Deniz Polis
Şube Müdürlüğü ekipleri, Sahil Güvenlik dalgıçları ve drone ekibi, Antalya AFAD
ve Afyonkarahisar
AFAD ile Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ekipleri ile AKUT Arama Kurtarma Derneği ve İHH İnsani Yardım Vakfı
dalgıçlarının da aralarında bulunduğu 186 kişi katıldı.
Jandarmaya ait iki arama kurtarma köpeğinin de yer aldığı çalışmaları Kader Buse Acar'ın babası Ahmet Acar
da takip ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:30 Kaynak: DHA
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