Son Dakika Haberleri: Hortumun Dereye Sürüklediği Araçta Kaybolan Buse Aranıyor (Ek)

Hortumun Dereye Sürüklediği Araçta Kaybolan Buse Aranıyor (Ek)

1 saat önce

BUSE'NİN AYAKKABISI BULUNDUAntalya'nın Kemer ilçesinde hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları, takviye ekiplerin de katılımıyla sürdürülürken, saat 13.

Hortumun Dereye Sürüklediği Araçta Kaybolan Buse Aranıyor (Ek), System.String[]
BUSE'NİN AYAKKABISI BULUNDU

Antalya'nın Kemer ilçesinde hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları, takviye ekiplerin de katılımıyla sürdürülürken, saat 13.30 sıralarında, Ağva Deresi'nin denize döküldüğü noktanın sağ tarafında yer alan Çamyuva Sahili'ndeki 4 yıldızlı otelin plajında kadın ayakkabısı bulundu. Arama yapan ekiplerin bulduğu sol tek ayakkabının Buse'ye ait olabileceği ihtimali üzerine baba Ahmet Acar'a haber verildi. Ayakkabıyı inceleyen baba Acar, kızına ait olduğunu söyledi.

AYAKKABININ INI EŞİNE GÖNDERDİ

Ahmet Acar, ayakkabının fotoğrafını çekip, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine devam edilen eşi Ayla Akkın'a teşhis için gönderdi. Anne Akkın da ayakkabının kızına ait olduğunu doğruladı.

Görüntü Dökümü

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Ayakkabıdan görüntü

ANTALYA/DHA

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:10 Kaynak: DHA

Çamyuva, Ağva, Antalya, Kemer, Güncel
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