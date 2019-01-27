Hortumun Dereye Sürüklediği Araçta Kaybolan Buse Aranıyor (3)
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ARAMALARIN BUGÜNKÜ BÖLÜMÜ SONLANDIRILDIAntalya'nın Kemer ilçesinde hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına, havanın kararması nedeniyle yarına kadar ara verildi.
ARAMALARIN BUGÜNKÜ BÖLÜMÜ SONLANDIRILDI Antalya
'nın Kemer
ilçesinde hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına, havanın kararması nedeniyle yarına kadar ara verildi. Kemer Sanayi Sitesi önünde başlanan çalışmalara, 186 kişilik ekip katıldı. Çalışmaların sonlandırılmasının ardından ekipler, yarın yapılacak aramaların nerede yürütüleceğiyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:28 Kaynak: DHA
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