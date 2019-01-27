Son Dakika Haberleri: Hortumun Dereye Sürüklediği Araçta Kaybolan Buse Aranıyor (3)

Hortumun Dereye Sürüklediği Araçta Kaybolan Buse Aranıyor (3)

42 dakika önce

ARAMALARIN BUGÜNKÜ BÖLÜMÜ SONLANDIRILDIAntalya'nın Kemer ilçesinde hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına, havanın kararması nedeniyle yarına kadar ara verildi.

Hortumun Dereye Sürüklediği Araçta Kaybolan Buse Aranıyor (3), System.String[]
ARAMALARIN BUGÜNKÜ BÖLÜMÜ SONLANDIRILDI

Antalya'nın Kemer ilçesinde hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına, havanın kararması nedeniyle yarına kadar ara verildi. Kemer Sanayi Sitesi önünde başlanan çalışmalara, 186 kişilik ekip katıldı. Çalışmaların sonlandırılmasının ardından ekipler, yarın yapılacak aramaların nerede yürütüleceğiyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:28 Kaynak: DHA

Antalya, Kemer, Güncel
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