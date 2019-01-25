Hortumun Dereye Uçurduğu Otomobildeki Buse Aranıyor
3 saat önce
Antalya'nın Kemer ilçesinde dün hortumun Ağva Deresi'ne savurduğu otomobildeki Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.
Antalya
'nın Kemer
ilçesinde dün hortumun Ağva
Deresi'ne savurduğu otomobildeki Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.
Dün Antalya'da etkili olan fırtınada, Kemer ilçesi Ağva Deresi'ne düşen otomobilde kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları dün gece havanın kararması nedeniyle durdurulmuştu. Çalışmalar bugün sabah saat 08.30 itibariyle yeniden başladı. Arama çalışmalarına Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü ekipleri, Jandarma
Arama Kurtarma Su Altı Timi ekipleri katıldı. Dalgıçlar hem su altında hem de yüzeyde arama yaparken, jandarma da arama köpekleriyle ormanlık alanda arama yapıyor. Arama kurtarma çalışmalarını Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na atanan Tuğgeneral Tekin Aktemur de takip ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Arama çalışmaları
Drone görüntüleri
426 MB
Haber: Hasan Demirbaş- Levent YENİGÜN- Kamera: Emrah
GÜL- İbrahim LALELİ/ANTALYA-DHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:09 Kaynak: DHA
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