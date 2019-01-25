Son Dakika Haberleri: Hortumun Dereye Uçurduğu Otomobildeki Buse Aranıyor

Hortumun Dereye Uçurduğu Otomobildeki Buse Aranıyor

3 saat önce

Antalya'nın Kemer ilçesinde dün hortumun Ağva Deresi'ne savurduğu otomobildeki Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Hortumun Dereye Uçurduğu Otomobildeki Buse Aranıyor, System.String[]
Antalya'nın Kemer ilçesinde dün hortumun Ağva Deresi'ne savurduğu otomobildeki Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Dün Antalya'da etkili olan fırtınada, Kemer ilçesi Ağva Deresi'ne düşen otomobilde kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları dün gece havanın kararması nedeniyle durdurulmuştu. Çalışmalar bugün sabah saat 08.30 itibariyle yeniden başladı. Arama çalışmalarına Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma Su Altı Timi ekipleri katıldı. Dalgıçlar hem su altında hem de yüzeyde arama yaparken, jandarma da arama köpekleriyle ormanlık alanda arama yapıyor. Arama kurtarma çalışmalarını Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na atanan Tuğgeneral Tekin Aktemur de takip ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Arama çalışmaları

Drone görüntüleri

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Haber: Hasan Demirbaş- Levent YENİGÜN- Kamera: Emrah GÜL- İbrahim LALELİ/ANTALYA-DHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:09 Kaynak: DHA

Sabah, Ağva, Kemer, Antalya, Güncel
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