Hortumun Dereye Uçurduğu Otomobildeki Buse Aranıyor (4)

ARAMA ÇALIŞMASINDAN SONUÇ ÇIKMADIAntalya'da, dün meydana gelen fırtına sonrası Kemer ilçesindeki Ağva Deresi'ne savrulan park halindeki otomobilde bulunan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarının ilk bölümünden sonuç alınamadı.

ARAMA ÇALIŞMASINDAN SONUÇ ÇIKMADI



Antalya'da, dün meydana gelen fırtına sonrası Kemer ilçesindeki Ağva Deresi'ne savrulan park halindeki otomobilde bulunan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarının ilk bölümünden sonuç alınamadı. Ankara'dan gelen 12 kişilik profesyonel dalgıç ekiple Antalya'dan 9 dalgıcın arama çalışmaları dün başladı. Havanın kararmasıyla yarıda kalan çalışmalarına, bugün saat 08.30'da yeniden başlandı. Tek sıra halinde 10 dalgıç, Ağva Deresi'ni tararken, bazı dalgıçlar da 2 Sahil Güvenlik botuyla denizde arama yaptı. Ağva Deresi'nde sabah başlanan arama çalışmalarında dalgıçlar, 6 saat sonra dere ile denizin buluştuğu bölgeye ulaştı. Bugünkü ilk arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Bir süre dinlenecek olan ekip, yeniden arama çalışmalarına başlayacak. Jandarma komandolar da karadan arama çalışmalarına katıldı. Ara ara yağan yağmur nedeniyle kurtarma ekipleri güçlük çekti. Meraklı bazı kişiler de çalışmaları izlemek için derenin kenarından kurtarma ekipleriyle ilerledi.





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