Son Dakika Haberleri: Hortumun Dereye Uçurduğu Otomobildeki Buse Aranıyor (5)

Hortumun Dereye Uçurduğu Otomobildeki Buse Aranıyor (5)

2 saat önce

KAYIP KIZIN ÇANTASI BULUNDUAntalya'da, dün meydana gelen fırtına sonrası Kemer ilçesindeki Ağva Deresi'ne savrulan park halindeki otomobilde bulunan Kader Buse Acar'ın çantası bulundu.

Hortumun Dereye Uçurduğu Otomobildeki Buse Aranıyor (5), System.String[]
KAYIP KIZIN ÇANTASI BULUNDU

Antalya'da, dün meydana gelen fırtına sonrası Kemer ilçesindeki Ağva Deresi'ne savrulan park halindeki otomobilde bulunan Kader Buse Acar'ın çantası bulundu.

Arama çalışmaları sırasında Kader Buse Acar'a ait olduğu düşünülen bir çanta bulundu. Otomobilin dereye uçtuğu noktada bulunan çantanın içerisinde küpe, gözlük, tarak, şarj cihazı, kaban, hırka ve atkı olduğu görüldü. Jandarma ekiplerinin teşhis için görüştüğü baba Ahmet Acar, çantanın ve içindekilerin kızına ait olduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:15 Kaynak: DHA

Antalya, Ağva, Kemer, Güncel
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