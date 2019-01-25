Hortumun Dereye Uçurduğu Otomobildeki Buse Aranıyor (5)

KAYIP KIZIN ÇANTASI BULUNDUAntalya'da, dün meydana gelen fırtına sonrası Kemer ilçesindeki Ağva Deresi'ne savrulan park halindeki otomobilde bulunan Kader Buse Acar'ın çantası bulundu.

KAYIP KIZIN ÇANTASI BULUNDU



Antalya'da, dün meydana gelen fırtına sonrası Kemer ilçesindeki Ağva Deresi'ne savrulan park halindeki otomobilde bulunan Kader Buse Acar'ın çantası bulundu.



Arama çalışmaları sırasında Kader Buse Acar'a ait olduğu düşünülen bir çanta bulundu. Otomobilin dereye uçtuğu noktada bulunan çantanın içerisinde küpe, gözlük, tarak, şarj cihazı, kaban, hırka ve atkı olduğu görüldü. Jandarma ekiplerinin teşhis için görüştüğü baba Ahmet Acar, çantanın ve içindekilerin kızına ait olduğunu söyledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Antalya'daki Hortum Sonrası Kaybolan Buse'nin Küpesi ve Çantası Bulundu

Hortum Faciasının Ardından Acı Hasat

Fuhuşla Suçlanan Kadın, Sevgilisinin Öldürüp 'Aşkım Ölüyor' Diye Polisi Aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dolar Kuruyla İlgili Kritik Açıklama: Bunların Hepsi Geçici