Hortumun evlerinin çatısını uçurduğu aile yardım bekliyor (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hortumun evlerinin çatısını uçurduğu aile yardım bekliyor (2) - Son Dakika

Hortumun evlerinin çatısını uçurduğu aile yardım bekliyor (2)

6 saat önce

EVLERİNDE SADECE 3 GÜN OTURMUŞLARMedet Dağtekin, çatısı yıkılan evin inşaatının yeni bittiğini ve sadece 3 gün oturduktan sonra bu afetle karşılaştıklarını söyledi.

Hortumun evlerinin çatısını uçurduğu aile yardım bekliyor (2), System.String[]

EVLERİNDE SADECE 3 GÜN OTURMUŞLAR

Medet Dağtekin, çatısı yıkılan evin inşaatının yeni bittiğini ve sadece 3 gün oturduktan sonra bu afetle karşılaştıklarını söyledi. Psikolojik rahatsızları nedeniyle birçok işte çalışamadığını ve ailesiyle problemleri olduğunu kaydeden Dağtekin, "Ağabeyimin desteğiyle Yunusoğlu Hürriyet Mahallesi'nde tarla-bahçe işlerinde çalışmaya başladım. Daha sonra kendimize ev yapmamızı istedi. Yaptık, 3 gün sonra çatısı üstümüze uçtu. Çocuklarımı enkazdan ben kurtardım. Ben de belimden yaralandım. Devletimden yardım istiyorum. Çocuklarımın hepsi hasta oldu. Çadırda kalıyordum daha sonra babam evine çağırdı. Çok kötüydü. Yaşamayan anlayamaz" dedi.

Çağla Dağtekin ise olay anında şok yaşadığını belirterek, evlerinde bulunan televizyon, yatak odası takımı, ocak, buzdolabı, yatak, döşek gibi eşyaların kullanılamaz hale geldiğini söyledi.


Hürriyet Mahallesi, Yunusoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı
Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı Erzincan'da otobüs devrildi! 25 yolcunun bulunduğu otobüste 12 yaralı var Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü! Libya ve Suriye konuşuldu

Son Dakika Haberleri
20:52 Pompeo'nun Süleymani'nin öldürülmesine dair telefon diplomasisi sürüyor - Son Dakika
20:48 Alev alan tinerin kıyafetine sıçramasıyla tutuşan işçi, ağır yaralandı - Son Dakika
20:48 ABD'nin Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdiği iddia edildi - Son Dakika
20:44 Lastik botun batması sonucu 8 düzensiz göçmen hayatını kaybetti (2) - Son Dakika
20:44 Çorum'da apartmandaki yangında bir kişi öldü, 15 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
20:42 Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı - Son Dakika
19:13 Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 20:54:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hortumun evlerinin çatısını uçurduğu aile yardım bekliyor (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]