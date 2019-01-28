Son Dakika Haberleri: Hortumun Vurduğu Seralarda Onarım

Hortumun Vurduğu Seralarda Onarım

1 saat önce

ANTALYA'nın Serik ilçesinde etkili olan hortum ve dolu nedeniyle hasar gören seralarda, onarım çalışması başlatıldı.

Hortumun Vurduğu Seralarda Onarım, System.String[]
ANTALYA'nın Serik ilçesinde etkili olan hortum ve dolu nedeniyle hasar gören seralarda, onarım çalışması başlatıldı. Seralarında hasar oluşan Doğan Yıldırım, piyasada sera camı bulmakta zorlandıklarını, afet yüzünden cama çok talep olduğunu söyledi.

Serik'te cumartesi günü etkili olan dolu ve ardından meydana gelen hortum nedeniyle 15 mahallede yaklaşık bin 500 dönüm cam ve plastik sera, hasar gördü. Hasar tespit çalışmalarının ardından üreticiler, ürünlerinde zarar oluşan seralarda onarım çalışması başlattı.

Bilginler Mahallesi'ndeki seraları hasar gören Doğan Yıldırım, kırılan camları yenilemeye başladıklarını; ancak cam bulmakta zorlandıklarını söyledi. Mahsulün zarar gördüğünü belirten Yıldırım, "Zararımız büyük. Bankaya ve ilaç firmalarına borçlandık. Yardım bekliyoruz. Borçlarımız ertelensin" dedi. Yıldırım, piyasada sera camı bulmakta zorlandıklarını, afet nedeniyle cama büyük talep olduğunu söyledi.

CAM KIRIKLARINDAN SERALARA GİREMİYORLAR

Burmahancı Mahallesi'ndeki seralarında hasar oluşan  Osman Balaban ise "Doludan dolayı seralarımızda çok büyük zarar var. Köylünün ve çiftçinin en verimli zamanıydı. Yeni satmaya başlayacaktık. Çiftçi mağdur oldu. Özellikle bizim mahallemizde dolu kaynaklı zarar var. Bugün seralardaki biberi toplayacaktık; fakat şu an ürünü toplayamıyoruz. Çünkü camlar kırık, içeri girmek tehlikeli. Temizlemek ve yenilemek en az 1 ay sürer. Bu yıl mağdur olduk. Bu yılki mahsulümüzden hiçbir şey beklemiyoruz" diye konuştu. 

Burmahancı Mahallesi'nde üretim yapan Aygül Balaban da dolu nedeniyle sera camlarının kırıldığını kaydetti. Balaban, doğal afet nedeniyle sebze fiyatlarının yükseleceğini belirtti.

Üreticilerden Soner Yıldırım da afet nedeniyle mağdur olduklarını ve yardım beklediklerini söyledi. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:13 Kaynak: DHA

Balaban, serik, Antalya, Güncel
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