Hortumun Yol Açtığı Zararı Açıkladı
29 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hortum ve fırtınanın Antalya'ya verdiği maddi hasarın 100 milyon lira civarında olduğunun tahmin edildiğini belirterek, "Gereken yapılacaktır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, hortum ve fırtınanın Antalya
'ya verdiği maddi hasarın 100 milyon lira civarında olduğunun tahmin edildiğini belirterek, "Gereken yapılacaktır" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, partisinin belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısı için geldiği Antalya'da hortum gibi önüne gelen her şeyi yıkan sert rüzgarların, insan tedbirini aşan afetlerin dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye
'de de yaşandığını belirterek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Zararın 100 milyon TL civarında olduğunu söyleyen Erdoğan, yapılması gereken ne varsa gereğinin yerine getirileceğini söyledi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:06 Kaynak: İHA
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