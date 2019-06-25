Son Dakika Haberleri: 'Hoş Geldin Bebek' mesafe tanımıyor
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'Hoş Geldin Bebek' mesafe tanımıyor

1 saat önce

Körfez Belediyesi sosyal sorumluluk projesi olan Hoş Geldin Bebek uygulaması, devam ediyor.

'Hoş Geldin Bebek' mesafe tanımıyor, System.String[]
Körfez Belediyesi sosyal sorumluluk projesi olan Hoş Geldin Bebek uygulaması, devam ediyor.

'Hoş Geldin Bebek' projesi ile her haneye 'merhaba' diyen Körfez Belediyesi, kurulan özel ekipler ilçedeki yaşlıları ziyaret ediyor, onlarla sohbet ederek çeşitli hediyeler sunuyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen proje, vatandaşlar tarafından da büyük beğeni topluyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri sadece kent merkezi değil, sosyal belediyecilik anlayışının ilçenin dört bir yanına yayıyor. En uzak köydeki yeni doğan bebeğe de 'hoş geldin' diyen ekipler, proje kapsamında yeni doğum yapan ailelerin evlerine konuk oluyor, aileye ihtiyaçlarına yönelik eşyaların bulunduğu seti hediye ediyor.

Ekipler köylerde 'Hoş Geldin Bebek' projesi ile birlikte yaşlı ziyaretlerinde de bulunuyor. Yalnız yaşayan yaşlıları evlerinde ziyaret eden ekipler, onlarla sohbet ediyor, eksiklerini not alırken, taleplerini de dinliyor. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:34 Kaynak: İHA
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