Son Dakika Haberleri: Hoş Geldin Bebek" Projesi

Hoş Geldin Bebek" Projesi

57 dakika önce

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer'in başlattığı "Hoş geldin bebek" projesi kapsamında yeni doğan bebekler ve aileleri, ziyaret edildi.

Hoş Geldin Bebek
Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer'in başlattığı "Hoş geldin bebek" projesi kapsamında yeni doğan bebekler ve aileleri, ziyaret edildi.

Ürkmezer, Özcan Tunçer ve Ülgen, Oruç ve Çakır ailelerinin ziyaret ederek, hediyeler verdi.

Ürkmezer, yaptığı konuşmada, doğumdan ölüme kadar vatandaşın yanında olduklarını söyledi.

Aileye yeni katılan fertlerin o ailenin en büyük mutluluğu olduğunu ifade eden Ürkmezer, "O nedenle ailelerimizin mutluluğunu paylaşmak, geleceğimiz olan bebeklerimize huzurlu bir hayat dilemek üzere bu ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Umuyorum ki geleceğimizin teminatı tüm bebeklerimize, daha güzel bir gelecek ve daha güzel bir Safranbolu bırakacağız." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:48 Kaynak: AA

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