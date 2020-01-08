'Hoş geldin bebek' projesi aileleri mutlu ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Hoş geldin bebek' projesi aileleri mutlu ediyor - Son Dakika

'Hoş geldin bebek' projesi aileleri mutlu ediyor

6 saat önce

Akdeniz Belediyesi tarafından uygulamaya konulan, 'Hoş geldin bebek' projesi aileleri mutlu etmeye devam ederken, bir hafta önce başlayan proje kapsamında ulaşılan aile sayısı 20'ye yükseldi.

'Hoş geldin bebek' projesi aileleri mutlu ediyor, System.String[]

Akdeniz Belediyesi tarafından uygulamaya konulan, 'Hoş geldin bebek' projesi aileleri mutlu etmeye devam ederken, bir hafta önce başlayan proje kapsamında ulaşılan aile sayısı 20'ye yükseldi.


Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın talimatıyla, yeni yılın ilk gününde hayata geçen 'Hoş geldin bebek' projesi devam ediyor. Akdeniz ve Mersin'de yaşamı güzelleştiren ve adeta gönüllere dokunan sosyal proje ile yeni bebek sahibi olan aileleri ziyaret eden Başkan Gültak, ebeveynlerin heyecan ve mutluluğuna ortak olmuş, hediyelerini vermişti.


Vatandaşların büyük ilgisi ve memnuniyeti altında devam eden proje sayesinde yeni bebek sahibi olan aileler, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nde görevli psikolog, sosyolog ve ilahiyatçıdan oluşan Rehberlik ve Danışma Merkezi uzman ekibi tarafından evlerinde ziyaret edilmeye devam ediyor. Projede görevli uzman ekip, sadece bir hafta içinde 20 ailenin mutluluğuna ortak oldu.


Aileleri ziyaretlerde, içinde annenin ve dünyaya gözlerini yeni açan bebeğin birçok ihtiyacının olduğu bir çanta dolusu ürün hediye ediliyor. Bebek çantasının yanı sıra, annenin bilmesi gereken birtakım bilgiler de aktarılıyor. Aileler, en mutlu günlerinde kendilerini düşündüğü ve yalnız bırakmadığı için Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'a teşekkür ettiler, duygulandıklarını dile getirdiler.


Çantada yok yok


Kentte ses getiren örnek proje kapsamında hazırlanan çantada, anne ve bebeğinin ihtiyacı olabilecek neredeyse her şey bulunuyor. Bebek bezinden biberona, şampuandan ateş ölçere kadar çoğu detayın düşünüldüğü çantalarda ayrıca anneye, bebeğini büyütürken yardımcı olacak bilgilendirme kartları da yer alıyor. Uzman ekip, ebeveynlere, 0-6 yaş arası gelişim dönemini anlatan anne-baba rehberi verirken, çocuk bakımı, beslenmesi ve uyku düzeni ve manevi rehberlik konularında da bilgiler aktarıyor.


Akdeniz Belediyesi'nin hayata kattığı 'Hoş geldin bebek' projesinden faydalanmak isteyen ailelerin, yaşadıkları mahallenin muhtarlığına müracaat etmesi gerekiyor. - MERSİN

Akdeniz, Mersin, Bebek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:58 Kaynak: İHA
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