Son Dakika Haberleri: "Hoş Geldin Bebek Projesi"nin protokolü imzalandı
Son Dakika Güncel Haber

"Hoş Geldin Bebek Projesi"nin protokolü imzalandı

55 dakika önce

İzmir'de, down sendromluların erken tespitini ön gören "Hoş Geldin Bebek Projesi" protokolü, İl Sağlık, Milli Eğitim, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler müdürlükleri ile Ulusal Down Sendromu Derneği arasında imzalandı.

İzmir'de, down sendromluların erken tespitini ön gören "Hoş Geldin Bebek Projesi" protokolü, İl Sağlık, Milli Eğitim, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler müdürlükleri ile Ulusal Down Sendromu Derneği arasında imzalandı.
İl Sağlık Müdürlüğü binasında düzenlenen imza töreninde konuşan İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Mehmet Burak Öztop, down sendromlu çocukların mutlaka sosyal hayata katılması gerektiğini belirtti.
Bilimsel verilere göre dünyada her 800 canlı doğumla dünyaya gelen bebekten bir tanesinin down sendromlu olarak yaşama merhaba dediğini aktaran Öztop, "Bu protokolün amacı down sendromlu çocuklarımızın ve ailelerini topluma kazandırmak. Aileleri olmadan çocukların yaşamda kendilerini idame ettirecek duruma gelmelerini hedefliyoruz." ifadesini kullandı.
İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de kent genelinde eğitim almayı bekleyen bir tane engelli öğrencinin bulunmadığını vurguladı.
Kurumlar arasında yapılan protokolün önemine değinen Yahşi, şunları kaydetti:
"Down sendromlu olarak dünyaya gelen çocukların ciddi anlamda teşhis ve tedavilerin yapılması için bunlar doğduktan sonra bize bilgileri geldiği zaman Merkezi Nüfus İdare Sisteminden il sağlık müdürlüğümüze hem de sosyal politikalar müdürlüğümüze bildireceğiz. Biz de 0-3 yaş arasında bu çocukların gerçekten eğitim alabilmeleri kaynaşmaya normal eğitime dönebilmeleri için rehberlik araştırma merkezlerin de öğretmenlerimizle aileye iyi bir şekilde rehberlik yapacağız. Aileyi çocukların raporlarını teşhis ve tedavi aşamasında bilgilendireceğiz."
Ulusal Down Sendromu Derneği Derneği Başkanı Aslı Soykal ise projenin 2014 yılından itibaren 2 yıllık süreler halinde başladığını, bu yıl paydaşların arasına İzmir Milli Eğitim Müdürlüğünün dahil olduğunu, protokolün süresiz olarak down sendromlu çocuklara ve ailelerine hizmet vereceğini ifade etti.
Konuşmaların ardından protokol imza töreni yapıldı.
İzmir, Bebek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Denizli'deki 4.2 ve 6 büyüklüğündeki iki depremin ardından olay yerinden ilk görüntüler
İzmir ve Denizli'de üst üste yaşanan depremlerin ardından rahatlatan açıklama geldi Yıldırım, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda minibüs kullandı Direksiyonun başına geçen Binali Yıldırım, açılışı yapılan İstanbul-İzmir Otoyolu'nu test etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 21:55:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Hoş Geldin Bebek Projesi"nin protokolü imzalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]