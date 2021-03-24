'Hoş Geldin Bebek' projesi yüzleri güldürüyor - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesi, ilçede hayata merhaba diyen bebeklerin ilk ihtiyaçlarının içinde bulunduğu "Süleymanpaşa'ya Hoş Geldin Bebek" paketleri ile çiçeği burnunda anne-babalara destek olmaya devam ediyor. Paketler Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri tarafından ailelerin evlerine kadar ulaştırılıyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen Hoş Geldin Bebek uygulaması ile yeni doğan bebeklerin ilk ihtiyaç duyacağı malzemeler bir paket halinde ailelere takdim ediliyor. Süleymanpaşa'ya Hoş Geldin Bebek paketlerinde, beşli hastane çıkışı, bebek battaniyesi, bebek bezi ve yeni doğan uyumlu ıslak mendil bulunuyor.

2020'de bin 448 paket ulaştırıldı

Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Nisan- Aralık 2019'da 1919, 2020 yılında1448 adet Süleymanpaşa'ya Hoş Geldin Bebek paketi hediye edildiği ifade edildi. 1 Ocak 2021 tarihinden bu yana ise 231 adet bebek paketi teslimatı yapıldığı belirtildi.

Süleymanpaşa'ya Hoş Geldin Bebek uygulamasından duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar da Süleymanpaşa Belediyesine uygulama dolayısıyla teşekkür ediyor. Hoş Geldin Bebek paketleri, ilçe genelinde doğum servisi bulunan tüm hastaneler takip edilerek tüm yeni doğum yapan annelere ulaştırılıyor. - TEKİRDAĞ