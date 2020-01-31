'Hoş geldin bebek' projesinde 200'ncü bebeğe ulaşıldı - Son Dakika

Akdeniz Belediyesince yürütülen 'Hoş geldin bebek' projesi büyük bir ilgiyle devam ederken, Belediye Başkanı Mustafa Gültak, çocuk sahibi olan 200'üncü aileyi ziyaret ederek sevinç ve heyecanlarına ortak oldu.



Akdeniz Belediye Başkanı Gültak'ın talimatıyla başlayan, 'Hoş geldin bebek' projesi, yoğun ilgi altında devam ediyor. Proje kapsamında, ilçe sınırları içerisinde yaşayıp yeni bebek sahibi olan aileler ziyaret ediliyor, dünyaya gözlerini yeni açan bebekler ve anneler için her türlü ihtiyacın yer aldığı çanta hediye ediliyor.



200'üncü bebeğin ailesine ziyaret



Projenin başladığı yılın başından bugüne dek onlarca aileyi evinde ziyaret ederek, sevinç ve mutluluğunu paylaşan Başkan Gültak, proje kapsamında ulaşılan 200'üncü aileyi ziyaret etti. Karakaya Ailesini, yaşadıkları Çilek Mahallesi'nde bulunan evlerinde ziyaret eden Gültak, dede Mahmut Karakaya ile baba Seyhan ve anne Birsen Karakaya ile bir araya geldi, ailenin yeni bireyi olan henüz 1 haftalık Mahmut bebeği kucağına alarak uzun bir süre sevdi. Gültak, "Projemizi başlattığımız yılbaşından bugüne dünyaya gelen 200'üncü bebeğimizi ve ailesini ziyarete geldik. En güzel günlerinde, anne ve babaların sevinç ve mutluluğuna ortak olmak, dünyaya gözlerini yeni açan güzel bebeklerimize bir nebze katkıda bulunmak istedik. Geçmişte unutulan insanlarımıza ulaşmak, gönüllerine dokunmak istiyoruz. Hayatın her anında insanlarımızın gönlüne dokunan hizmet ve projeleri hayata katmaya devam edeceğiz" dedi.



Aileden, Başkan Gültak'a teşekkür



Başkan Gültak'ın en mutlu ve sevinçli günlerinde kendilerini ziyaret etmesi ve projeyi hayata katmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Karakaya Ailesi de teşekkürlerini dile getirdi. Ziyarette, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünde görevli psikolog, sosyolog ve ilahiyatçıdan oluşan Rehberlik ve Danışma Merkezi ekibi de çocuk sağlığı ve bakımı, beslenmesi, uyku düzeni gibi konularda ebeveynlere bilgiler verdi. Bu yılın başında hayata geçen proje kapsamında ailelere hediye edilen çantada; bebek bezinden biberona, şampuandan ateş ölçere kadar birçok ürün yer alıyor. - MERSİN