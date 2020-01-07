"Hoş geldin bebek" ziyaretleriyle aileler seviniyor - Son Dakika
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"Hoş geldin bebek" ziyaretleriyle aileler seviniyor

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş'ın eşi Işıl Demirtaş, 2014 yılında başladığı 'Hoş geldin bebek' uygulamasına devam ediyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş'ın eşi Işıl Demirtaş, 2014 yılında başladığı 'Hoş geldin bebek' uygulamasına devam ediyor.


Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş'ın eşi Işıl Demirtaş, 2014 yılında başladığı 'Hoş geldin bebek' ziyaretlerine devam ediyor. Son olarak Gülüç Beldesi'nde Merve ve Serkan Acar çiftini ziyaret ederek Can adını verdikleri bebeklerine "Hoş geldin" dedi. Bayan Demirtaş, Ayşe Şahin Akçabelen ve Nesrin Belgizar ile birlikte ziyaret ettiği Acar ailesi ile sohbet edip hediyelerini takdim etti. "Hoş geldin bebek" adı altında yaptığı ziyaretlere 2014 yılında başladığını belirten Demirtaş "Beldemizde yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret programımıza "Hoş geldin bebek" sloganıyla 2014 yılında başladık. Bazı günler 2-3 aileyi birden ziyaret ediyoruz. 2014 yılından bu yana 400'e yakın aileyi ziyaret ettik. Yeni bebeği olan ailelerle mutluluklarını paylaşıyoruz, hediyelerimizi veriyoruz. Ziyaret ettiğimiz aileler bu ziyaretlerden çok büyük memnuniyet ve aynı zamanda mutluluk duyuyorlar. Gülüç halkımızın mutlu günlerinde mutluluklarını, acı günlerinde de acılarını paylaşıyoruz. Belediye Başkanımız Gökhan M. Demirtaş'ın destekleri ile gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretler bundan sonrada devam edecek" dedi. - ZONGULDAK

Ülgür Gökhan, Zonguldak, Gülüç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:36 Kaynak: İHA
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